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Ноутбук HP 15-cs3010ur <8PJ55EA> i5-1035G1 (1.1)/8Gb/256Gb SSD/15.6"(1920x1080)/Intel UHD Graphics/No ODD/Cam/Win10 серебряный

Гарантия производителя 1 год.
Код товара: 294855
Отзывов (0)
Ноутбук HP 15-cs3010ur <8PJ55EA> i5-1035G1 (1.1)/8Gb/256Gb SSD/15.6"(1920x1080)/Intel UHD Graphics/No ODD/Cam/Win10 серебряный
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии.
Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи. Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный. Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками —…
52 590 р.
Купить
Ваш город: Санкт-Петербург
В наличии

Товар на центральном складе
HP
4 1

Услуги (доступно в магазинах розничной сети)

Описание

Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.

Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный.
Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками — разработаны для комфорта и красоты.

Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии. Производитель может изменить технические характеристики и комплектацию товара. Просьба уточнять эти параметры у менеджеров и проверять товар при покупке. Предложение не является публичной офертой. Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter