Ноутбук HP 15-cs3010ur <8PJ55EA> i5-1035G1 (1.1)/8Gb/256Gb SSD/15.6"(1920x1080)/Intel UHD Graphics/No ODD/Cam/Win10 серебряный

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии.
Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи. Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный. Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками —…
Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.
Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный.
Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками — разработаны для комфорта и красоты.
Непревзойденное качество звука
Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии. Производитель может
изменить технические характеристики и комплектацию товара. Просьба уточнять эти параметры у менеджеров и
проверять товар при покупке.
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