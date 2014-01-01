Ноутбук HP 15-cs3010ur <8PJ55EA> i5-1035G1 (1.1)/8Gb/256Gb SSD/15.6"(1920x1080)/Intel UHD Graphics/No ODD/Cam/Win10 серебряный























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Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи. Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный. Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками —…

52 590 р. Ваш город: Санкт-Петербург В наличии Товар на центральном складе Cамовывоз: 1 - 2 дня

Доставка: 2 - 4 дня



HP

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Характеристики Описание Мощный процессор Intel обеспечивает высокое быстродействие в многозадачном режиме. Смотрите видео, редактируйте фотографии, общайтесь с семьей и друзьями — ресурсов хватит на все задачи.



Стильный. Элегантный. Высокотехнологичный.

Гладкая металлическая поверхность делает этот ноутбук эффектным и элегантным. Каждая его деталь — от приподнятой клавиатуры до нового экрана с тонкими рамками — разработаны для комфорта и красоты.



Непревзойденное качество звука

Два динамика HP, технология HP Audio Boost и аудиосистема, настроенная экспертами B&O, обеспечивают насыщенное и реалистичное звучание. Живите в ритме любимой музыки.