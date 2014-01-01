Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии.
Односторонний овальный отражатель, цвет – белый на просвет. Размер 100х165 см, подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента. Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть…
Односторонний овальный отражатель, цвет – белый на просвет. Размер 100х165 см, подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента.
Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от "излишне" яркого солнца.
Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.
Напиши отзыв и получи 100 рублей на следующую покупку!
Написать отзыв
После проверки отзыва на указанный e-mail будет отправлен промокод на 100 рублей, который вы можете использовать
при следующей покупке!
Требования к отзывам - не менее 200 символов - отсутствие
нецензурной лексики
Если вы не получили промокод - напишите на
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Характеристики
Форма отражателя
прямоугольный
Размер, см
102х168
Цвет
белый
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии. Производитель может
изменить технические характеристики и комплектацию товара. Просьба уточнять эти параметры у менеджеров и
проверять товар при покупке.
Предложение не является публичной офертой. Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter