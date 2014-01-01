Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL

Описание

Односторонний овальный отражатель, цвет – белый на просвет. Размер 100х165 см, подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента.



Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от "излишне" яркого солнца.



Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

