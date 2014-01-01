Фотосклад.ру Фотомагазин №1 *
Эксперт
Обзоры, статьи, сравнения
Дисконт
Скидки до 60%
Комиссионка
Покупаем б/у, продаем б/у
Продажа б/у техники
Скупка б/у техники
Франшиза
Фотосклад.ТВ
Видеообзоры и тестирования
Ваш город — Санкт-Петербург .
Правильно?
Да Нет
Санкт-Петербург
сменить регион
Адреса магазинов
контакты
Доставка и оплата
узнать статус заказа
+7 (812) 3855539

Круглосуточно 24/7

не смогли дозвониться?
Личный кабинет

вход или регистрация

Зарегистрироваться
Корзина

пусто

Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL

Гарантия производителя 1 год.
Код товара: 097146
Отзывов (0)
Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии.
Односторонний овальный отражатель, цвет – белый на просвет. Размер 100х165 см, подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента. Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть…
2 180 р.
2 070 р.
- 5%
для авторизованных пользователей
Цена действует только при оплате онлайн
Купить
Ваш город: Санкт-Петербург
В наличии

Товар на центральном складе
Falcon Eyes
4 0

Описание

Односторонний овальный отражатель, цвет – белый на просвет. Размер 100х165 см, подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента.

Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от "излишне" яркого солнца.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии. Производитель может изменить технические характеристики и комплектацию товара. Просьба уточнять эти параметры у менеджеров и проверять товар при покупке. Предложение не является публичной офертой. Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter