Фотосклад.ру Фотомагазин №1 *
Эксперт
Обзоры, статьи, сравнения
Дисконт
Скидки до 60%
Комиссионка
Покупаем б/у, продаем б/у
Продажа б/у техники
Скупка б/у техники
Франшиза
Фотосклад.ТВ
Видеообзоры и тестирования
Ваш город — Санкт-Петербург .
Правильно?
Да Нет
Санкт-Петербург
сменить регион
Адреса магазинов
контакты
Доставка и оплата
узнать статус заказа
+7 (812) 3855539

Круглосуточно 24/7

не смогли дозвониться?
Личный кабинет

вход или регистрация

Зарегистрироваться
Корзина

пусто

Отражатель 5в1 Raylab RF-02 100x150см

Гарантия производителя 1 год.
Код товара: 226566
Отзывов (0)
Модификация:
Отражатель 5в1 Raylab RF-02 100x150см
Отражатель 5в1 Raylab RF-02 90x120см
Отражатель 5в1 Raylab RF-02 100x150см
Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии.
Отражатель 5-в-1: полупрозрачный, белый, серебряный, золотой, черный. Упругий каркас круглой или прямоугольной формы, обтянутый полупрозрачной тканью. В комплект входит чехол на молнии с различными светомодифицирующими поверхностями. Рассеиватель (полупрозрачный) Применяется для уменьшения яркости и смягчения света, падающего на снимаемый объект. В яркий солнечный день рассеиватель становится…
1 890 р.
Купить
Ваш город: Санкт-Петербург
Доступен сейчас:
в 2 пунктах выдачи
Доступен сейчас в магазинах и ПВЗ:
  • Савушкина 28
  • Витебский пр-кт, 101к4
Резервируйте товар перед приездом!
Бесплатная рассрочка на 120 дней
подробнее о доставке и ценах
Raylab
4 0

Описание

Отражатель 5-в-1: полупрозрачный, белый, серебряный, золотой, черный. Упругий каркас круглой или прямоугольной формы, обтянутый полупрозрачной тканью. В комплект входит чехол на молнии с различными светомодифицирующими поверхностями.

Рассеиватель (полупрозрачный)
Применяется для уменьшения яркости и смягчения света, падающего на снимаемый объект. В яркий солнечный день рассеиватель становится незаменимым инструментом. Позволяет преобразовать световой поток от точечного источника света (вспышки) в более мягкий, подходящий для съемки портретов.
Полупрозрачный рассеиватель Также может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта.

Отражатели:
Белый – используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света. Удобен при съемке видео.
Серебристый – дает более яркий и жесткий отраженный свет, в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.
Золотой – по интенсивности сопоставим с серебряным отражателем, но в отличие от последнего придает отраженному свету теплый оттенок. Используется для имитации солнечного света.
Мягкое золото – аналогичен золотому, но дает более мягкий отраженный свет.
Поглощение света, флаг
Черная сторона отражателя используется для исключения объекта из зоны освещенности. Также позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно равномерном освещении сцены.

Внешний вид и цвет товара может отличаться от представленного на фотографии. Производитель может изменить технические характеристики и комплектацию товара. Просьба уточнять эти параметры у менеджеров и проверять товар при покупке. Предложение не является публичной офертой. Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter